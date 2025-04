Towerborne riceve un evento a tema giapponese per la Golden Week, vicino al lancio su Game Pass

Si tratta del primo evento a tempo limitato all'interno di Towerborne, previsto iniziare proprio il 29 aprile , quando il gioco sarà messo a disposizione in Game Preview e all'interno del catalogo di Game Pass, tra i giochi in arrivo nella seconda metà di aprile .

L'evento in questione si chiama Shiro's Golden Journey , prendendo il nome da Chris "Hiro" Harada, VP del marketing di Stoic, e vede il Belfry trasformarsi per la festività con decorazioni a tema giapponese tradizionale, oltre a numerose attività collegate a questa celebrazione.

Ormai in prossimità del suo lancio su Xbox Game Pass, previsto per il 29 aprile, Towerborne presenta un altro aggiornamento molto particolare con l' evento dedicato alla Golden Week giapponese , con contenuti e attività a tema con la festività tradizionale nipponica.

Un evento a tema nipponico

Durante l'evento Shiro's Golden Journey i giocatori si alleeranno con il misterioso PNG dalla maschera di volpe noto come Shiro, per completare una nuova missione caratterizzata da una particolare ambientazione che ha a che fare con la festività della Golden Week.

Un boss di Shiro's Golden Journey in Towerborne

Man mano che progrediranno, i giocatori scopriranno la storia di Shiro e guadagneranno una serie di oggetti esclusivi ispirati all'estetica tradizionale giapponese.

L'evento andrà avanti fino al 13 maggio, ma sarà comunque possibile continuare a raccogliere le ricompense collegate anche in seguito, nel caso non si faccia in tempo prima della scadenza dell'evento, consentendo così ai giocatori di partecipare con maggiore tranquillità.

Vari oggetti cosmetici a tema nipponico sono previsti come ricompense in questo periodo, oltre a una quest speciale che porta alla raccolta del loot completo, che resterà comunque a disposizione anche successivamente alla conclusione del periodo previsto.