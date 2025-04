Il cosplay dei Sue Storm di peachmilky è una perfetta replica della Donna Invisibile di Marvel Rivals

Marvel Rivals in pochi mesi è riuscito a crearsi una solida base di utenti appassionati, rivelandosi uno degli hero shooter multiplayer di maggior successo degli ultimi anni. Un grande punto di forza è sicuramente il grandissimo e variegato cast di personaggi giocabili, che viene espanso di stagione in stagione. Una delle ultime è aggiunte è stata Sue Storm, aka la Donna Invisibile, protagonista del cosplay realizzato da peachmilky.

La Donna Invisibile fa parte del gruppo di supereroi Fantastici Quattro e in Marvel Rivals è classificata come Strategist, un ruolo specializzato nel supportare la squadra con abilità difensive e di crowd control. In particolare Sue Storm può sfruttare la sua inivisibilità per cogliere di sorpresa i nemici o cavarsi d'impaccio da situazioni pericolose, lasnciare sfere di energia che danneggiano i nemici e curano i compagni e creare una barriera energetica che difende gli alleati.