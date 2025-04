Il cosplay di Cha Hae-In da Solo Leveling di Genko replica perfettamente un episodio dell'anime

Solo Leveling è stato pubblicato nella Corea del Sud quasi dieci anni fa sotto forma di light novel, ma solo ora ha ricevuto una trasposizione in anime, che ha riscosso grandissimo successo, tanto da infrangere vari record di visualizzazioni su Crunchyroll. La seconda stagione ha presentato nuovi personaggi secondari e messo maggiormente a fuoco altri introdotti nella prima, come ad esempio Cha Hae-In, protagonista di un cosplay di Genko.

Cha Hae-In è una combattente straordinaria, appartenente all'élite dei Hunter di grado S, il che la pone tra i più potenti al mondo. Ricopre inoltre il ruolo di vicecomandante nella rinomata Gilda dei Cacciatori in Corea. La sua arma prediletta è la spada, che utilizza con un'incredibile grazia e precisione in battaglia, tanto da essere soprannominata "La Danzatrice", un tributo ai suoi movimenti fluidi e armoniosi che ricordano quelli di una ballerina. Sebbene inizialmente appaia come un personaggio di secondo piano, con il progredire della trama la sua presenza diventa sempre più centrale, acquisendo un'importanza cruciale nello sviluppo della storia.