Si parla già di un Metroid Prime 5 per Nintendo Switch 2, prima ancora dell'uscita di Metroid Prime 4

Nonostante non sia ancora uscito nemmeno Metroid Prime 4 Beyond, si comincia già a parlare di Metroid Prime 5, che secondo una voce di corridoio sarebbe già in sviluppo da tempo, con i lavori portati avanti parzialmente in parallelo con il quarto capitolo e con il gioco che sarebbe stato, in questo caso, concepito esclusivamente per Nintendo Switch 2.

Le informazioni arrivano dal leaker "Nash Weedle", considerato una fonte piuttosto affidabile in base a quanto ha riferito in passato, ma che ovviamente fa catalogare la questione tra le voci di corridoio assolutamente non confermate.

D'altra parte, con il quarto capitolo che arriverà solo fra alcuni mesi, è difficile pensare che ci siano già informazioni verificabili su Metroid Prime 5, sebbene un prosieguo della serie sia auspicabile.