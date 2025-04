Pare questo il caso di Secret Door, neonato studio composto da un piccolo team di "nerd di giochi da tavolo e videogiochi" (come sottolineano nel loro sito ufficiale in maniera molto umile, dato che sia il distributore Dreamhaven che alcuni dei volti dietro allo sviluppo provengono da Blizzard e Riot Games), alle prese con il loro primo progetto: un GDR da tavolo virtuale , dove ogni giocatore svolge le proprie azioni attraverso il proprio smartphone.

Riuscire a trovare un'opera che abbia ancora qualcosa da dire nell'ambito dei giochi di ruolo è parecchio complesso, soprattutto all'interno di un panorama ludico e videoludico saturo come quello odierno. Ne abbiamo viste di tutti i colori, ma è forse proprio il grande interesse accumulato ad aver dato una spinta in più anche a chi covava da parecchio idee ambiziose senza aver mai avuto la possibilità di concretizzarle.

Sunderfolk si annovera a mani basse tra i nuovi paladini dell'esperienza condivisa sul medesimo schermo, perché la rende alla portata di tutti . La sua particolarità sta nel fatto di non dover mai prendere in mano un controller o un mouse, se non per interagire con la schermata principale cara a tutti i giochi. Ma anche dopo il "premi qualsiasi tasto per avviare", tutto passa nelle mani del proprio dispositivo mobile. Basta inquadrare il QR Code, scaricare l'app e si è pronti per giocare.

Da qualche tempo a questa parte il divano di casa ha iniziato a ripopolarsi di giocatori. Il mercato sembra aver deciso che sì, i videogiochi in multigiocatore locale hanno ancora diritto di esistere e quindi è diventato anche più semplice andare a sperimentare in tale ambito.

Qualsiasi sia la motivazione, è indubbio che giocare a Sunderfolk non è la solita esperienza videoludica a cui ci hanno abituato in questi anni, neanche attraverso titoli come Sapere e potere o, più indietro, Buzz . C'è quel qualcosa in più capace di far divertire tutti , anche chi non si avvicinerebbe mai con propensione a giochi di ruolo e videogiochi, figuriamoci se uniti insieme.

Può sembrare un elemento di marginale importanza, ma c'è qualcosa che si attiva nella mente del giocatore che non gli fa percepire di star giocando a un videogioco, quanto a qualcosa di più vicino a un gioco da tavolo . Sarà l'immediatezza data dall'interazione con lo schermo tattile, l'elusione del blocco psicologico che hanno alcuni non giocatori nei confronti delle periferiche videoludiche o più semplicemente il clima di collaborazione che si viene a creare, tutti riuniti comodamente su un divano.

Sunderfolk nasce come videogioco, ma le sue radici "tangibili" sono immediatamente riconoscibili. Non si distanzia da nessun altro GDR tattico a turni apparso prima d'ora sul mercato, se non per la particolarità di utilizzare uno smartphone come controller di gioco .

Molto apprezzato anche il fatto di far narrare il tutto a un singolo attore, come se si trattasse di un game master che cambia voce a seconda del personaggio presente in scena. Un plauso, a tal proposito, va fatto all'adattamento in italiano, che non solo è merce rara negli ultimi tempi, ma è anche realizzato con passione e scrupolo .

Narrativamente il gioco non brilla di complessità , ma fa il suo dovere, anche perché più che mettere in risalto la trama nel suo complesso pone maggiore attenzione sulla caratterizzazione dei personaggi e il loro sviluppo lungo l'intero arco narrativo (il che in un gioco di ruolo è forse più importante di qualsiasi storia strabiliante).

Sunderfolk ci immerge in un mondo sotterraneo fantastico, popolato da animali antropomorfi che abitano in comunione nel piccolo villaggio di Arden, sotto il caldo bagliore della Lumischeggia, una gemma gigantesca in grado di tenere in vita la loro terra. Ovviamente, il male è in agguato.

Ce n’è per tutti

La prima scelta che Sunderfolk impone ai giocatori è quella dell'eroe. Come ogni gioco di ruolo che si rispetti, sono presenti le principali classi, rivisitate per amalgamarsi all'universo narrativo. Ogni giocatore può scegliere il numero di personaggi che preferisce, basta che nella squadra composta non si superino i quattro eroi (per fare un esempio, se si gioca in quattro, si avrà un personaggio a testa, ma se si è in tre si può scegliere di avere una squadra da tre o quattro personaggi, suddivisi nel modo che si preferisce).

I sei personaggi protagonisti di Sunderfolk, tra i quali ne possiamo scegliere un massimo di quattro a campagna

Se si gioca da soli, quindi, è possibile scegliere di comandare anche 4 eroi, come se fosse in più persone. Non solo. Se un altro giocatore non fosse in grado di essere con voi, potete prendere il comando anche del suo personaggio e procedere nell'avventura come fareste tutti assieme.

Ciò non significa che se un personaggio non viene utilizzato non progredirà con il resto della squadra: una volta tornato in partita l'eroe in questione otterrà tutti gli attributi e i livelli che avrebbe acquisito se fosse stato presente durante le missioni che ha saltato. Ciò rende il tutto di una flessibilità veramente interessante, che non vi penalizzerà nel caso in cui fosse complesso chiamare a raccolta tutti i vostri compagni nello stesso luogo e allo stesso momento (ma, nel peggiore dei casi, si può sempre fare una condivisione dello schermo e si gioca tutti assieme, anche da posti diversi).