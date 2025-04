Inkshade, abbiamo provato un'oscura avventura a metà tra Inscryption e un board game

Qualche ora di Inkshade è stata sufficiente per stuzzicare la nostra curiosità. Abbiamo cercato di districarci da questa tela di ragno, e di imparare come arrivare alla vittoria nel gioco da tavolo. Senza successo, è vero, ma perdendo con dignità decine di volte.

Ed eccoci di nuovo nella stessa situazione: davanti a noi ci sono due occhietti cattivi che ci studiano, appartengono a un'orrida creatura con le braccia lunghe e sottili come zampe di ragno, che ci invita a giocare a un board game. Non è un sequel di Inscryption, eppure il rimando a Mullins è palese. Si intitola Inkshade e condivide con il suddetto videogioco non solo questo intrigante incipit, ma anche la struttura: in ogni momento ci si può infatti alzare dal tavolo per cercare indizi nella stanza che ci vede prigionieri . Sempre sotto l'occhio vigile della creatura.

Nel 2021, Inscryption , l'ultimo lavoro di Daniel Mullins, ci aveva allo stesso tempo divertiti e terrorizzati. Non capita spesso che due sensazioni così distanti convivano all'interno di un videogioco, ma Inscryption con quell'atmosfera giocosa e oscura, le sue maschere grottesche e i divertenti siparietti metareferenziali, ci aveva deliziati. Inchiodati a quel maledetto tavolo, faccia a faccia con personaggi bizzarri, cercavamo di capire come uscire vincitori da quell'assurdo gioco di carte.

A spasso sul tabellone di gioco

Quando ci sediamo per la prima volta davanti a quegli occhietti inquietanti, non sappiamo ancora cosa stiamo per giocare. C'è un tabellone e una pedina che può essere spostata lungo un percorso, scegliendo quale evento andrà ad affrontare. Una battaglia, forse, o magari troverà un tesoro. O un imprevisto. Quando finiamo su una casella, il tabellone muta sotto i nostri occhi diventando una sorta di piccolo diorama. Una miniera, oppure una foresta abitata da pedine di lupi, cacciatori o cavalieri. È a questo punto che la creatura ci spiega come giocare.

Il sistema è del tutto simile a quello di uno strategico a turni: si mettono in campo i nostri eroi che possiamo muovere di un certo numero di caselle per poi attaccare i nemici. Esistono molte classi da poter giocare: alcune sono più resistenti, altre infliggono più danni; c'è chi attacca dalla distanza o chi ha bisogno di arrivare corpo a corpo. I tabelloni di gioco sono molto caratteristici, ma non sempre ben illuminati, questo - e un'interfaccia che ci è sembrata ancora acerba - ha generato non poca confusione, rendendo difficile distinguere le nostre pedine da quelle dell'avversario.

La partita si svolge in fretta, con i turni che si alternano veloci, e continua fino a quando non si sconfiggono tutte le unità avversarie. Alcune mappe hanno delle peculiarità: per esempio in quelle più grandi si può vincere anche arrivando in una casella ben precisa e presidiandola per un turno; in altre ci troviamo nel bel mezzo dello scontro tra due fazioni nemiche e possiamo sfruttare la schermaglia per occuparci solo di chi resta in piedi. Quando si supera con successo un evento, la creatura ci offrirà in regalo un'altra unità da aggiungere alla nostra scorta. Questa è in effetti una trovata molto interessante: a ogni battaglia le pedine che possiamo schierare vengono scelte casualmente da quelle che abbiamo ottenuto durante la partita, e ogni morte è permanente.

Alla fine della battaglia, la creatura ci offrirà una pedina in regalo da aggiungere al nostro "mazzo"

Inkshade, come Inscryption prima di lui, vi costringerà a ripetere ancora e ancora la fase di avviamento del gioco, in una serie di vittorie e sconfitte inevitabili che vi permettono di accumulare denaro da spendere per potenziare le pedine. Sarà fondamentale capire come muoversi sulla mappa e, soprattutto, setacciare la stanza in cerca di indizi su come vincere e poter sfuggire al nostro carceriere.