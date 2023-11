Dopo Inscryption, Daniel Mullins sta svelando il suo nuovo gioco con misteriosi indizi

Sembra che ci sia un nuovo gioco in arrivo da parte di Daniel Mullins, premiato sviluppatore indie che si è ulteriormente imposto all'attenzione con il suo recente Inscryption e che starebbe svelando la nuova produzione con una serie di misteriosi indizi all'interno di un complesso Alternate Reality Game (ARG).

Seguendo in effetti il suo stile, visto che i misteri inquietanti sono elementi comuni dei suoi giochi come Pony Island, lo stesso Inscryption e The Hex, Mullins ha dunque dato il via a una sorta di caccia al tesoro basata su vari indizi, che portano a ulteriori tracce.



All'interno del gioco rientra anche Geoff Keighley, cosa che fa pensare a una presentazione del nuovo titolo di Daniel Mullins nel corso dei The Game Awards 2023, probabilmente con un trailer destinato a fare chiarezza sul misterioso gioco.