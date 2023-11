Super Mario Bros. Il Film ha spinto le vendite dei giochi di Mario quest'anno

In base ai dati, il piano "transmedia" di Nintendo è decisamente riuscito: l'enorme successo del film di Mario ha portato già a 300 milioni di dollari in guadagni solo dalle royalties e dal business relativo al mercato mobile, ma ha influenzato anche le vendite dei videogiochi standard, con un effetto visibile su titoli nuovi e vecchi.

In base a quanto riferito da TweakTown a partire dai dati forniti da Nintendo con la chiusura dell'ultimo trimestre fiscale, appare chiaro come il lancio di Super Mario Bros. Il Film al cinema abbia spinto anche le vendite dei giochi di Mario per il 2023.

Senza nemmeno considerare Super Mario Bros. Wonder

In base ai dati di vendita forniti da Nintendo, il piano sembra riuscito: 6,22 milioni di copie di giochi con Mario protagonista sono stati venduti nel corso dei due trimestri presi in considerazione, ovvero da aprile a settembre 2023, in pieno periodo post-film.

I numeri in questione, peraltro, non comprendono nemmeno Super Mario Bros. Wonder, visto che è uscito successivamente all'arco di tempo preso in considerazione. Quest'ultimo è probabilmente il prodotto che più di altri dovrebbe subire l'influsso di Super Mario Bros. Il Film, visto che è a tutti gli effetti un nuovo capitolo della serie principale.

L'effetto è stato evidenziato anche dallo stesso presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa: "Il film di Super Mario Bros., lanciato in aprile, ha avuto un impatto positivo sulle vendite dei titoli legati a Mario", ha riferito il presidente. "Le vendite degli altri giochi hanno continuato a crescere in maniera sostenuta, portando il totale dei giochi million seller in questo periodo a 16, inclusi quelli provenienti da altri publisher.