Street Fighter 6 Type Arcade uscirà nel 2023

Come da tradizione, Street Fighter 6 sarà disponibile anche nella forma arcade, che è poi quella originale per la serie Capcom, e nella fattispecie veniamo a sapere che Street Fighter 6 Type Arcade arriverà nel 2023, come riferito di recente.

Ad annunciare il prossimo arrivo del cabinato di Street Fighter 6 è stata Taito, che sta collaborando con Capcom per portare il titolo in questione nelle sale giochi nel corso dell'anno, dunque verosimilmente entro poche settimane considerando che siamo ormai quasi alla fine del 2023.

Anche il nuovo capitolo prosegue la denominazione utilizzata in precedenza, visto che nel 2019 era uscito Street Fighter V: Type Arcade, peraltro secondo la medesima collaborazione tra le due compagnie, che evidentemente hanno deciso di estenderla anche per questa nuova versione.