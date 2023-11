Dragon Ball FighterZ: Rollback Beta Test in arrivo, ecco le date della prova

Si tratta di una prova dedicata, al momento, solo alla versione PC su Steam del picchiaduro su Dragon Ball, in attesa di un'eventuale estensione del test anche sulle altre piattaforme su cui il gioco è disponibile, in accordo con l'applicazione di tale funzionalità.

Una novità attesa a lungo

Si tratta di una novità molto attesa dai giocatori di Dragon Ball FighterZ perché destinata a migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco in multiplayer online, come succede solitamente con l'inserimento di tale funzionalità.



Il beta test su Steam è stato annunciato da Tomoko Hiroki, producer di Bandai Namco, che si è anche scusato per la lunga attesa, considerando che i primi annunci al riguardo risalgono al 2022.

"Abbiamo lavorato duramente per assicurare un ambiente di gioco soddisfacente e ora siamo finalmente pronti per condividere con voi questa novità", ha riferito Hiroki. "Questo beta test sarà disponibile per tutti i possessori di Dragon Ball FighterZ su Steam".

Il Rollback Netcode, come abbiamo spiegato in un articolo dedicato, è un sistema che cerca di "anticipare" gli input del giocatore applicando alcuni frame probabili in maniera anticipata, per ridurre il problema del lag insito in qualsiasi esperienza di gioco online.

È un sistema già ampiamente utilizzato con ottimi risultati in diversi altri picchiaduro e anche Dragon Ball FighterZ presto dovrebbe contare su tale caratteristica.