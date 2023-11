Naruto diventerà un film live action, secondo Variety

Non si tratta di un annuncio ufficiale ma di quanto emerge da un elenco, pubblicato di recente da Variety, sui "dieci sceneggiatori da tenere d'occhio", tra i quali si trova anche Tasha Huo , che sarebbe autrice dell'adattamento in questione.

In base a una veloce menzione da parte della nota rivista Variety , specializzata in informazioni sul mondo del cinema, sembra che Naruto sia destinato a diventare un film live action con attori in carne e ossa, con sceneggiatura che sarebbe già pronta.

Un progetto Lionsgate che risale al 2015

Naruto, un'immagine con vari personaggi

In effetti, un primo annuncio di un film su Naruto era emerso in passato, ma si tratta quasi di dieci anni fa: nel 2015, Lionsgate aveva riferito di essere al lavoro su un adattamento con attori in carne e ossa della celebre serie di Masashi Kishimoto, ma non c'erano più state informazioni da allora.

Visto il tempo passato, del film di Naruto si erano perse le tracce, almeno finora. Il collegamento tra Huo e il film in questione è in effetti il primo brandello di informazione che abbiamo sulla produzione da otto anni a questa parte, segno che il progetto non è stato cancellato, quantomeno.

Difficile dire se il film sia effettivamente destinato a venire prodotto in forma completa e soprattutto quando potrà arrivare, ma se non altro sembra che la sceneggiatura sia completa.

"Adattare personaggi iconici o proprietà intellettuali rende l'atto di scrivere più semplice perché la passione per questi si trova già presente", ha detto la sceneggiatrice sui suoi lavori recenti, "Sono già così ispirata da questi personaggi che è emozionante anche solo prendere parte al loro viaggio e provare a raccontare le loro storie in un modo che potrebbe piacere anche a me come fan".