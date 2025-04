Reggie Fils-Aime ha parlato del prezzo di Nintendo Switch 2 e di Mario Kart World... a modo suo

Reggie Fils-Aime ha parlato del prezzo di Nintendo Switch 2 e di Mario Kart World, ma lo ha fatto... a modo suo, senza esprimersi in maniera esplicita in merito alle polemiche, bensì rilanciando alcune sue dichiarazioni che si adattano perfettamente all'attuale situazione.

Nello specifico, l'ex presidente di Nintendo of America ha ricordato quando ha insistito per inserire Wii Sports in bundle con Wii. "È un eufemismo dire che Mr. Miyamoto si oppose", ha dichiarato Fils-Aime riguardo alla sua proposta di includere Wii Sports nel pacchetto.

Una decisione che, sebbene inizialmente controversa, si è rivelata un successo commerciale enorme. Come ha aggiunto, "In America e in Europa, Wii Sports è stato incluso in bundle Wii ma non in Giappone, creando così una sorta di territorio sperimentale. Nei mercati in cui Wii Sports era incluso, tuttavia, Wii è diventato un vero fenomeno."

Fils-Aimé si è spinto oltre, ricordando anche la sua proposta di mettere in bundle Wii Play con il Wii Remote: una mossa che ha suscitato nuovamente l'irritazione di Miyamoto, ma che alla fine ha portato Wii Play a diventare uno dei giochi più venduti della console.