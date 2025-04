Nintendo rassicura sulle possibilità di un port di The Legend of Zelda The Wind Waker per Nintendo Switch 2

I giocatori di Nintendo Switch 2 vogliono nuovi giochi, magari anche di nuove IP, ma certamente desiderano anche rivedere grandi nomi del passato in un formato moderno. Un esempio è The Legend of Zelda: The Wind Waker .

Le parole di Nintendo su The Legend of Zelda: The Wind Waker

Tim Gettys di Kinda Funny Games ha avuto modo di parlare con Nate Bihldorff, il vicepresidente senior di Nintendo of America per lo sviluppo dei prodotti.

Gettys ha affermato: "Inoltre, ho avuto modo di parlare con Nate [Bihldorff] e ho potuto fargli tante domande. Come è tipico per Nintendo, non abbiamo ottenuto molte risposte. Ho però chiesto se l'arrivo di The Legend of Zelda: The Wind Waker su Nintendo Switch Online precluda la pubblicazione di un vero port della versione Wii U, a un certo punto."

A quanto pare, il dirigente di Nintendo è stato molto rapido nel rispondere che "no, tutte le opzioni sono ancora sul tavolo". In altre parole, Nintendo non considera la versione GameCube del gioco come un modo per fare contenti i fan e chiudere la discussione.

Gettys ci tiene a precisare inoltre l'ovvio. Non dobbiamo considerare questa affermazione come una conferma che Nintendo ha intenzione di pubblicare un port di The Legend of Zelda: The Wind Waker per Nintendo Switch 2. Si tratta semplicemente di un "mai dire mai". Inoltre, ci sono giochi presenti su Nintendo Switch Online disponibili in altri formati, che siano remaster, port, remake o che altro. I precedenti non mancano. Rimanendo in tema, ricordiamo che il controller GameCube di Nintendo Switch 2 funziona solo con i giochi GameCube.