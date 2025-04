Il controller GameCube di Nintendo Switch 2 funziona solo con i giochi GameCube

Questo dettaglio potrebbe far storcere il naso, specie considerando che altri "retro controller" di Nintendo Switch invece saranno compatibili con i giochi della nuova console, seppur con alcune limitazioni. Non solo, paradossalmente anche i controller Nintendo GameCube originali sono supportati , seppur tramite un adattatore ufficiale (di cui a sua volta è stata confermata la compatibilità).

Il Controller per Nintendo GameCube - Nintendo Classics per Nintendo Switch 2 in vendita a 69,99 euro funziona solo con i giochi classici per GameCube di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, almeno stando alle informazioni condivise dalla compagnia giapponese.

I controller di Switch 1 saranno compatibili con Switch 2

La conferma arriva dal trailer di presentazione dei giochi GameCube in arrivo con il servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo e del nuovo retro controller a tema. Alla fine del filmato (l'immagine qui sotto) è presente una scritta in piccolo che recita: "Il controller è compatibile solo con Nintendo GameCube - Nintendo Classics". Di conseguenza, non è possibile utilizzarlo con Switch 1 e anche con Switch 2 funziona esclusivamente con i classici GameCube inclusi nell'abbonamento.

Seppur indirettamente, lo conferma anche la pagina di supporto sul sito ufficiale Nintendo dedicata alle periferiche supportate da Switch 2. Infatti vengono menzionati i Joy-Con e il Pro Controller di Switch 1, i pad NES, SNES, N64 e Mega Drive, nonché il già citato adattatore per utilizzare i vecchi controller GameCube lanciato nell'era Wii U, mentre non c'è traccia di questo nuovo controller.

Vi ricordiamo che questo accessorio è disponibile in prenotazione su My Nintendo Store Online esclusivamente per gli abbonati a Nintendo Switch Online al prezzo di 69,99 euro.