Al via i preordini di Nintendo Switch 2, giochi e accessori su My Nintendo Store, vediamo i prezzi

Il My Nintendo Store, il negozio online ufficiale di Nintendo, ha aperto i preordini di Nintendo Switch 2 e dunque ora possibile acquistare la console, i giochi e gli accessori in vista del lancio in programma per il 5 giugno.

Se siete interessati, potrete raggiungere lo store a questo indirizzo. Come forse già saprete, Nintendo Switch 2 sarà disponibile al prezzo di 469,99 euro o in bundle con Mario Kart World (copia digitale) a 509,99 euro. Entrambe le versioni sono disponibili per la prenotazione, tuttavia al momento solo per gli utenti che hanno ricevuto un invito direttamente da Nintendo. Questi sono stati inviati in base a una serie di fattori, come ad esempio il tempo di gioco, lo status dell'iscrizione a Nintendo Switch Online e se si è registrati o meno alla newsletter ufficiale della grande N.