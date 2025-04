Il nuovo trailer di Mewgenics è pieno di gatti che si accoppiano ed è la cosa più bella che vedrete oggi

Team Meat annuncia il suo prossimo gioco: Mew-Genics è il titolo della notizia con cui riportammo l'annuncio di quello che nel frattempo è diventato Mewgenics . Era il 2012. Diciamo che Edmund McMillen e Tyler Glaiel, cui dobbiamo tra gli altri The Binding of Isaac e The End is Nigh , ci hanno messo un "pochino" per svilupparlo, ma pare che finalmente ci siamo davvero, come annunciato con un nuovo, folle trailer pieno di gatti che si accoppiano e sequenze davvero strane.

Gatti matti

Probabilmente è la cosa più bella che vedrete oggi, o proprio nel 2025, quindi non esitate e premete il tasto play.

Il trailer non annuncia una data d'uscita, ma indica il 2025 come l'anno in cui vedremo o sapremo di più sul gioco.

Per il resto è una giostra di emozioni in cui vediamo una coppia fare un figlio, quindi prendere dei gatti umani che prendono ad accoppiarsi cadendo vittime di ogni sfrenatezza, moltiplicandosi in modo incontrollato.

Quindi arrivano delle sequenze di gioco, in cui decine di strambi gatti mutanti vengono chiamati per nome. Si vedono boss, combattimenti isometrici e naturalmente accoppiamenti. C'è anche Gesù, che non può proprio mancare in un gioco di McMillen.

L'invito del video è quello di aggiungere Mewgenics alla vostra lista dei desideri su Steam. Dopo un trailer del genere, in effetti se lo merita.

Per il resto vi ricordiamo che Mewgenics per adesso è annunciato soltanto per PC. Non sappiamo se arriverà mai su console o sistemi mobile.