Mewgenics ve lo ricordate? Pare che il nuovo gioco dall'autore di The Binding of Isaac sia quasi pronto

Qualcuno di voi si ricorda di Mewgenics? Si tratta del nuovo gioco di Edmund McMillen, l'autore tra gli altri di The Binding of Isaac , in sviluppo da ormai più di dieci anni. Bene, a detta dell'autore, che è tornato ad aggiornare sullo stato dei lavori, è quasi completo .

In arrivo nel 2025?

Team Meat annunciò per la prima volta Mewgenics nel 2012 come strano seguito di Super Meat Boy. Il gioco nel frattempo è stato cancellato e ricominciato, con McMillen e Tyler Glaiel che hanno riacquistato i diritti e riportato in vita il progetto, trasformandolo in un roguelike a turni (con un meta-gioco incentrato sull'allevamento di gatti).

Insomma, come scritto sul blog, Mewgenics consente di allevare e gestire un esercito di gatti dentro casa. Inizialmente sono poco numerosi ma " una volta che le cose iniziano a muoversi, il numero di gatti in casa aumenta in modo astronomico". Di abbandonarli non se ne parla, quindi gli sviluppatori hanno scelto di trasformare i gatti anche in valuta: "Ogni PNG nel gioco vuole dei gatti. Per farci cosa? Beh, questo è affar suo."

Che aggiungere? Speriamo che sia la volta buona di poter giocare a Mewgenics, perché ci sembra un progetto davvero originale e curioso.