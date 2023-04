Mewgenics: quello che sappiamo del nuovo gioco di Edmund McMillen

Il nostro approfondimento dedicato a Mewgenics, lo strategico a turni, in arrivo nel 2024, del creatore di The Binding of Isaac.

Sono pelosi, miagolano a più non posso e indugiano in comportamenti lascivi, ma non per questo sono da sottovalutare. I protagonisti di Mewgenics sono gatti, è innegabile, ma sono anche guerrieri prezzolati, felidi pericolosi in grado di combattere, evolversi, scagliare magie e dare vita a dinastie pensate per la battaglia. Ed è questo il succo dell'ibrido tra gestionale e strategico a turni firmato da Edmund McMillen, una delle menti dietro a Super Meat Boy e The Binding of Isaac, due fenomeni indie dal retrogusto grottesco diversi per genere, ma accomunati da una semplicità solo apparente. Diversi quindi da Mewgenics che, pur essendo senza dubbio degno figlio del suo creatore in quanto a peculiarità, non nasconde una complessità già evidente da quanto già reso pubblico da McMillen. Ne parliamo nel nostro approfondimento dedicato a Mewgenics, ancora lontano dalla pubblicazione, fissata per un generico 2024, ma già decisamente interessante.

Mewgenics: la genesi In Mewgenics la conquista di un vicolo può essere una faccenda seria Edmund McMillen è un autore prolifico, un guru dei giochi in Flashback, uno di quelli che guardano più alle idee che alla grafica. Ed è da una di queste idee, incentrata su un gruppo di gatti, che ha preso forma Mewgenics, un gioco annunciato ormai dieci anni fa e nato come una sorta di seguito di Super Meat Boy per poi trasformarsi, tra peripezie e ripensamenti, in qualcosa di ben diverso. L'idea alla base, va detto, è rimasta la medesima. Il desiderio di McMillen era quello di creare un gioco incentrato su un gruppo di gatti e Mewgenics è proprio questo. Nel frattempo, però, l'idea alla base del gioco è andato incontro a cambiamenti ed evoluzioni radicali. Oggi, infatti, il lavoro di McMillen, portato avanti assieme a Tyler Glaiel con cui ha già realizzato The End Is Nigh, ha assunto la forma di un gioco di ruolo strategico a turni basato su personaggi tradizionali come mago, curatore, guerriero e via dicendo, a quanto pare più adatto a fondersi con il desiderio di McMillen di incorporare meccaniche di allevamento dei gatti, morte permanente e una valanga di abilità e di oggetti, fattore che piace molto allo sviluppatore. Ma per arrivare a questo punto sono successe parecchie cose. Una prima versione di Mewgenics è stata mostrata al PAX 2013, ma il titolo è stato cancellato non molto tempo dopo, quando Edmund McMillen e Tommy Refenes, l'altro sviluppatore di Super Meat Boy, hanno preso strade separate. Da qui l'interruzione dei lavori e la divisione delle proprietà intellettuali, con Super Meat Boy che finito nelle mani di Refenes e The Binding of Isaac in quelle di McMillen. Ma quest'ultimo, successivamente, si è assicurato anche i diritti di Mewgenics che ha ripreso a vivere nel 2018, quando Tyler Glaiel ha iniziato a tirare fuori possibili concept per la nuova versione del gioco. In tutto questo il progetto ha preso diverse forme, compresa quella del beat'em up a scorrimento, scartata a causa della volontà di mantenere come fulcro un'esperienza in singolo incentrata sulla gestione di un gruppo di gatti. Da qui, dapprima, l'idea di realizzare uno strategico in tempo reale, ritenuto però troppo caotico, che nel 2020 si è trasformato in uno strategico a turni isometrico con sprite bidimensionali, fedeli allo stile tipico di McMillen, e pieno zeppo di oggetti, di abilità e di possibilità, tra cui quella che rappresenta la base dell'intero progetto e che non è cambiata. L'equipaggiamento di Mewgenics conta già più di 450 oggetti Al centro di tutto c'è un rifugio, pensato per ingrandirsi ed essere arredato con oltre 100 elementi, dove è possibile allevare gatti destinati a ereditare le caratteristiche dei genitori diventati troppo vecchi per la battaglia. Una sorta di selezione della razza, quindi, ma senza pretese di perfezione alla baffetto con la pettinatura a schiaffo. Piuttosto una specie di incrocio tra Spore e i Pokémon, con la possibilità di ottenere e sfruttare mutazioni per aggiungere un'ulteriore variabile a un sistema che promette un numero quasi illimitato di combinazioni grazie a sprite spezzettati in zampe frontali, zampe posteriori, corpo, coda, pelo, testa e viso che determina il posizionamento degli sprite di occhi, orecchie, sopracciglia e bocca. Inoltre ogni neonato riceve anche la sua voce pescata casualmente da un gran numero di set vocali. Ce ne sono infatti già 75, ma per il lancio il numero dovrebbe arrivare a 100.