Il trailer del gameplay di Mewgenics ne annuncia la data di uscita

In generale, il gioco può contare su numeri importanti, che includono oltre ottocento oggetti, più di cinquanta abilità differenti, centinaia di componenti ottenibili e oltre sei classi fra cui scegliere.

Sempre più folle

Pieno di gatti che si accoppiano, Mewgenics promette di consegnarci un'esperienza decisamente diversa dal solito, in un tripudio di buffe sperimentazioni che portano la firma degli autori di The Binding of Isaac e Super Meat Boy.

L'attesa insomma non sarà breve come qualcuno sperava, ma dal prossimo 10 febbraio potremo mettere le mani su questa bizzarra produzione e vedere fin dove McMillen e Glaiel vorranno spingersi.