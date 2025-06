Atmosfar è stato presentato con un trailer: è un'avventura fantascientifica su pianeti alieni

Il gioco ci pone all'interno di questo vasto open world liberamente esplorabile in volo e via terra , combattendo contro varie minacce e facendo incontri sorprendenti, mentre si cerca di scoprire i misteri che caratterizzano questo strano pianeta alieno e, al contempo, si cerca di capire cosa sia successo all'ultimo avamposto dell'umanità.

A bordo di una navetta volante chiamata Wasp ci troviamo a viaggiare sulla superficie di questo strano pianeta composto da isole fluttuanti , passando in questo modo da una all'altra volando, per poi atterrare e proseguire l'esplorazione a piedi, alla scoperta di misteri e meraviglie.

Una specie di No Man's Sky

Atmosfar integra elementi in stile No Man's Sky nella sua struttura, con la possibilità di esplorare le ambientazioni per raccogliere risorse e materiali utili per poter creare nuovi oggetti e nuove risorse, da impiegare anche all'interno del Cloud Cruiser, l'incrociatore che fa da base volante per le operazioni.

Con parti e risorse possiamo inoltre costruire nuovi oggetti, armi ed equipaggiamenti in modo da espandere l'arsenale e fornire nuove soluzioni per interagire con gli scenari e aprire anche nuove strade per l'esplorazione.

Il gioco può essere affrontato anche in multiplayer cooperativo, cosa che può rendere più tattico l'approccio ad alcune minacce, richiedendo di collaborare in maniera coordinata con i compagni di avventura. Non c'è ancora una data di uscita al di là di un vago 2026, ma possiamo intanto vedere il trailer di presentazione di Atmosfar.