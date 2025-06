PC Gaming Show 2025, i giochi e i trailer più entusiasmanti della conferenza dedicata al persona computer

A chiudere questa "estate dei videogiochi" è il PC Gaming Show, il classico appuntamento dedicato al mondo del personal computer. Tra produzioni minori e altra roba da impallinati, la celebre rivista assembla sempre una diretta da guardare. Per questo ricapitoliamo tutti i giochi e i trailer del PC Gaming Show 2025.

Lo show completo Ecco il filmato completo del PC Gaming Show 2025 con tutti i 70 giochi mostrati nelle 2 ore di conferenza: Adesso passiamo ai principali giochi mostrati durante la conferenza.

Ambrosia Sky La prima world premiere è un gioco ambientato nello spazio, uno sparatutto in prima persona con uno stile particolare, soprattutto per via dei colori e del ritmo. L'avversario principale, però non saranno i mostri, ma l'Ambrosia che, anche nello spazio, è la sostanza più fastidiosa di sempre.

Neverwinter Nights II Enhanced Edition Dal mondo di Dungeons & Dragons arriva Neverwinter Nights II Enhanced Edition, il rifacimento di uno dei GDR più amati di ormai tanti anni fa. Grafica migliorata, supporto a Steam Deck e oltre 100 ore di gioco faranno sicuramente la gioia degli appassionati.

Fresh Tracks Fresh Tracks è un mix tra un gioco musicale metal, uno di sci, un endless runner e un hack'n slash. Vi abbiamo incuriositi?

Ratatan Il seguito spirituale di Patapon si mostra nuovamente al PC Gaming Show con le sue musiche folli, la sua grafica coloratissima e lo stile inconfondibile. Ratatan è disponibile in demo ora.

Moomintroll World Premiere con scoiattoli, neve e un ambiente cozy. Il protagonista di Moomintroll è un cane con una sciarpa che tiene una lanterna, ma è davvero troppo poco per capire qualunque cosa del gioco.

Den of Wolves L'affascinante heist game Den of Wolves mostra come saranno strutturate le sue rapine durante lo show. Si tratta del nuovo gioco dei creatori di PayDay che hanno deciso di portare la loro formula di gioco in un futuro distopico nel quale le megacorporazioni si danno battaglia in un'isola senza regole.

The Rogue Prince of Persia The Rogue Prince of Persia mostra lo stato di avanzamento dei lavori. Si tratta di un metroidvania bidimensionale nel quale il principe di Persia deve avanzare ottenendo nuove abilità, sconfiggendo i nemici ed esplorando una mappa ampia e variegata. The Rogue Prince of Persia sarà lanciato ufficialmente in agosto.

EVE Frontier Founder EVE Frontier Founder è la prima esperienza survival nell'universo di EVE. Si potranno costruire strutture, basi e navi per sopravvivere nell'universo e raccogliere risorse ai margini dell'universo. L'early access inizierà l'11 giugno.

Modulus Modulus è uno strategico nel quale bisogna costruire e gestire una fabbrica, gestendo le catene di montaggio e le risorse. Modulus entrerà in early access il 22 ottobre.

Generation Exile Generation Exile e un gestionale che chiede di costruire una società sostenibile, per creare una società in grado di sopravvivere lontana dalla madre patria.

The Alters The Alters è una peculiare avventura nella quale bisogna convivere coi propri cloni. Come andrà a finire? Quali paradossi creerà? Quali misteri si nascondono al di fuori della nave?

Moonlighter 2 Moonlighter 2 è un'avventura isometrica dall'affascinante stile grafico, dal retrogusto retrò. Esploreremo lande affascinanti, svelando man mano la trama che sorregge tutta l'opera.

No More Room in Hell 2 No More Room in Hell 2 mostra tutte le novità che arriveranno nel gioco, attualmente in early access. Si tratta di uno sparatutto online a base di zombi nel quale bisognerà provare a sopravvivere alle orde di non morti.

Mandrake Altra world premiere, questa volta si tratta di un'avventura isometrica nella quale impersonerete un avventuriero impegnato in missioni, esplorazioni... e crescita dei propri ortaggi e raccolta delle risorse. L'esplorazione di misteriose miniere è il cuore di Mandrake, dato che al loro interno incontrerà misteriose creature e tanto da scoprire.

The Last Careteker In The Last Careteker impersonerete l'ultimo robot rimasto che ha il compito di far prosperare e propagare la razza umana. Peccato che questa sia sull'orlo dell'estinzione e i suoi mondi siano in rovina. Riuscirete a invertire il corso della storia?

Dark Switch Dark Switch è un gestionale nel quale dovrete costruire il vostro insediamento intorno a giganteschi alberi, l'unica fonte di risorse dei sopravvissuti di un mondo nel quale, durante la notte, arriva una nebbia assassina. Riuscirete a salvare il vostro popolo?

EverSiege Untold Ages In EverSiege Untold Ages dovrete reclamare i territori conquistati dai nemici. Nei panni di un eroe, o di un'eroina, dovrete condurre un esercito e riprendere possesso di postazioni, fortificazioni e villaggi che daranno la possibilità di sopravvivere alle orde nemiche e avanzare nei possedimenti avversari.

Terra Tech Legion TerraTech Legion è una sorta di Vampire Survivor meccanizzato: dovrete costruire infatti, il vostro mezzo preferito in modo che possa farsi largo in mezzo a legioni infinite di avversari.

Lost Rift Lost Rift è l'ultimo lavoro di People Can Fly. Si tratta di uno sparatutto cooperativo nel quale bisognerà sopravvivere all'interno di un'isola davvero poco accogliente, tra soldati nemici e gigantesche creature.

Hell Clock Già disponibile in demo, Hell Clock è una rivisitazione di un roguelike in chiave cattolica. Sarete un prete che in un Brasile surreale dovrà affrontare e abbattere decine di nemici a suon di preghiere, poteri sovrannaturali e colpi di crocefisso. Hell Clock sarà pubblicato il 22 luglio.

Militsioner Un gioco nel quale bisognerà non attirare le attenzioni di un gigante sempre nel mezzo della mappa. Peccato che dovremo recuperare oggetti, materiali e informazioni prima di venire catturati. Quale sarà lo scopo ultimo di Militsioner?

Wheel World Annapurna mostra il suo nuovo gioco, Wheel World, un'esperienza nella quale bisogna guidare una bici in una serie di percorsi davvero particolari, come è tradizione del publisher. Sarà disponibile il 23 luglio.

FBC Firebreak FBC Firebreak, lo sparatutto multiplayer ambientato nel mondo di Alan Wake e Control, ha finalmente una data di uscita: il 17 giugno.

Anno 117: Pax Romana Nonostante Ubisoft non sia presente in questa estate dei videogiochi, Anno 117: Pax Romana reclama il suo spazio. Si tratta del capitolo ambientato ai tempi dei romani della serie anno e uscirà il 13 novembre 2025.

Baby Step Baby Step è un'avventura nella quale dovremo condurre una persona che ha perso l'uso delle gambe, muovendole al suo posto: più facile a dirsi che a farsi, visto i tanti ostacoli che si troverà ad affrontare. Il gioco uscirà il prossimo 8 settembre.

Warhammer 40K Darktide Arbites Fatshark presenta la nuova classe che arriverà nel suo gioco ambientato nell'universo di Warhammer, il violento FPS Warhammer 40K Darktide: l'Arbites. La classe sarà disponibile dal 23 giugno.

Endless Dungeon 2 Endless Dungeon 2 chiederà di costruire, gestire ed espandere un impero fantasy, tra magia, creature fantastiche e tante battaglie. Il gioco sarà in early access a partire dal 7 agosto 2025.

Berserk or Die Poncle e Nad Games presentano Berserk or Die, un interessante action game che richiede di pestare letteralmente sulla tastiera per combattere orde di nemici. Il resto lo fa la grafica psichedelica e i tanti contenuti che si sbloccheranno progressivamente avanzando nell'avventura. Noi abbiamo già recensito Berserk or Die, nel caso in cui foste interessati!

Morbid Metal Morbid Metal è un action hack'n slash dalla grafica in 3D piuttosto ispirata e un'atmosfera intrigante. Il gioco è disponibile in demo adesso e sarà in accesso anticipato ad agosto.

Mewgenics L'autore di Binding of Isaac mostra la sua nuova creatura: uno strategico a turni con il solito stile dissacrante e l'umorismo fuori dagli schemi: Mewgenics. Mewgenics uscirà il 10 febbraio 2026 su Steam.

Dead Reset Un filmato in live action presenta una delle ultime world premiere della serata. Nel gioco dovrete lottare, scappare e sopravvivere a una strana prigione. Nel caso in cui si muoia, in Dead Reset si potrà ricominciare da capo. Death Reset arriverà a settembre 2025.