Wheel World ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer: arriva anche su Game Pass

Salvare il mondo in bicicletta

Protagonista della storia è Kat, una giovane ciclista con una missione: salvare Wheel World dal collasso totale. Per poterlo fare è dunque necessario correre in bicicletta ed esplorare uno splendido mondo aperto pieno di panorami impressionanti, segreti nascosti e gare che metteranno alla prova le nostre abilità.

Altro elemento importante nella struttura del gioco è la personalizzazione della bicicletta con una serie infinita di pezzi, consentendoci di trasformare il veicolo da un elegante strumento da velocisti a un possente mezzo da fuoristrada, potendo così spaziare fra stili diversi.

Tra le caratteristiche principali del gioco troviamo dunque corse da affrontare in continuazione e di diversa tipologia, possibilità di modificare e potenziare la bicicletta, recuperare parti leggendarie ed eseguire il rituale del Grande Spostamento per salvare il mondo e altro.

Il tutto è accompagnato da una colonna sonora originale degli italiani Do It Better, che infonde energia in ogni gara e in momenti di esplorazione mozzafiato in questo ampio mondo semi-aperto.

Dopo un posticipo, Wheel World è infine in arrivo il 23 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile al lancio anche su Game Pass.