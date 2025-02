Wheel World, Annapurna Interactive ci porta in un mondo dove vita e morte scorrono in sella alla bici

Annapurna Interactive negli anni è stata in grado di pubblicare una serie di videogiochi indie molto interessanti, come Cocoon, Stray, The Artful Escape, Neon Demon, Twelve Minutes e Lorelai and the Laser Eyes, giusto per citare pochi nomi. Ora, la compagnia ci permette di provare una sua nuova proposta: Wheel World , inizialmente annunciato con il nome di Ghost Bike. Voi stessi potete avventurarvi nel mondo sviluppato da Messhof grazie allo Steam Next Fest di fine febbraio.

Il sistema di guida è arcade e semplice da approcciare , anche se è impossibile per ora sapere quanto impegnativo sarà il gioco visto che sono disponibili giusto un paio di gare di livello base. Con un tasto acceleriamo, con uno freniamo e con il terzo attiviamo uno sprint, che va ricaricato eseguendo alcune azioni come sfruttare rampe o evitare ostacoli per un soffio. Possiamo poi anche metterci in scia dietro gli avversari per guadagnare velocità e superarli in volata. Pare anche che ci sarà una meccanica legata al cambio di marcia, non presente però nella demo.

Parlando invece del gameplay, Wheel World è un gioco di corse single player . La nostra Kat deve avanzare e per accedere a nuove aree ha bisogno di Reputazione, che si ottiene vicendo gare, magari completando anche obiettivi secondari come battere record o raccogliere le lettere K-A-T lungo il percorso.

La demo non ci racconta molto altro in termini narrativi e la nostra prima impressione è che il grosso del racconto servirà più da giustificazione per avanzare di area in area, piuttosto che essere il fulcro dell'esperienza. Inoltre, Wheel World sembra porsi come una avventura dai toni leggeri, con la possibilità di rilassarsi esplorando un arcipelago di isole dove una natura color pastello domina il paesaggio.

Wheel World è un nome molto chiaro. Siamo in un mondo in cui tutto ruota attorno alle biciclette, compreso il ciclo di vita e morte . Le anime sono guidate verso una sorta di aldilà da uno spirito noto come Skully, un teschio che vive dentro una bici. Il problema è che le parti leggendarie del suo mezzo sono state rubate e quel che gli rimane è un pezzo di metallo scassato con due ruote attaccate. A quel punto arriviamo noi, Kat, e senza troppe storie accettiamo di diventare la nuova pilota e aiutare Skully a salvare l'universo.

Esplorazione e personalizzazione in Wheel World

Potrebbe inoltre avere un certo peso nelle fasi più avanzate un altro elemento di Wheel World: la personalizzazione della bicicletta. La demo ci propone un'area molto piccola, fondamentalmente una zona tutorial che si può esplorare nella sua totalità in meno di 30 minuti ma include già parecchi pezzi per potenziare la nostra due ruote.

La bicicletta in Wheel World ha molti pezzi da modificare per cambiare le statistiche e le abilità

Già dai trailer si capisce che l'opera di Messhof vuole puntare molto sul cambiare le parti della bicicletta e nella demo possiamo subito notare come non solo i nuovi pezzi servano per potenziare le poche statistiche disponibili, ma anche per assegnare capacità aggiuntive, come una migliore tenuta sullo sterrato o sulla sabbia o un miglior controllo aereo. L'impressione quindi è che la personalizzazione possa servire per adeguare il nostro mezzo alle zone nelle quali dobbiamo gareggiare.

Inoltre, non sono solo le gare a ricompensarci con nuovi pezzi. Semplicemente esplorando troveremo vari scatoloni che contengono nuove componenti. Anche se nella demo non ve ne erano, sappiamo che saranno presenti delle missioni secondarie. Il lato esplorativo della mappa aperta pare essere un altro punto fondamentale dell'esperienza: non aspettatevi un gioco lineare con una sequela di gare una dopo l'altra.

Anche se nella demo non ne abbiamo visti, ci sono vari biomi in Wheel World, come uno innevato

Wheel World è anche piacevole a livello visivo e sonoro, per il poco che abbiamo visto. Dopo trenta minuti di prova avremmo voluto proseguire nella seconda zona (che invece è bloccata) quindi possiamo affermare che la prima impressione è buona, sebbene sia ancora presto per avere certezze.

C'è il rischio che alla lunga risulti troppo ripetitivo e sarà importante che i tracciati delle gare siano interessanti e che la vittoria non dipenda unicamente dal trovare di fase in fase i pezzi con le statistiche migliori. L'uscita è prevista per l'estate del 2025 su PC, PlayStation e Xbox, quindi non ci resta che attendere per vedere se avremo effettivamente tra le mani un bell'indie per rilassarci durante il periodo caldo.