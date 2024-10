Ghost Bike cambia nome in Wheel World e ritarda la data di uscita, un nuovo trailer dall'Xbox Partner Preview

Annapurna Interactive e gli sviluppatori di Messhof hanno presentato nuovamente Ghost Bike in occasione dell' Xbox Partner Preview , con alcune novità. Inanzitutto, il titolo del gioco è cambiato e ora si chiama Wheel World . Inoltre, l'uscita è stata posticipata: non arriverà più nel 2024, bensì nei primi mesi del 2025 .

Salvare il mondo a bordo di una bicicletta

Wheel World ci mette nei panni di Kat, una giovane ciclista con la misione di salvare il Wheel World dal completo collasso. Per farlo esploreremo un mondo open world ricco di scorci impressionanti e segreti nascosti, gareggeremo in gare per testare le nostre abilità.

Come possiamo vedere nel filmato, sarà possibile anche modificare a piacimento la nostro bicicletta, modificando telaio, ruote, cerchioni, sellino e molto altro ancora, con un numero possibile di combinazioni che sembra infinito.

Durante l'Xbox Partner Preview ci sono stati anche altri annunci interessanti, come ad esempio Cronos: The New Dawn, il nuovo horror in terza persona di Bloober Team, lo sparatutto FBC: Firebreak di Remedy e Mistfall Hunter, un action in terza persona con scontri multiplayer PvPvE.