Cronos: The New Dawn annunciato dal team del remake di Silent Hill 2 con un trailer all'Xbox Partner Preview

Tra le sorprese in serbo per l'Xbox Partner Preview andato in onda questa sera c'è anche Cronos: The New Dawn , un nuovo survival horror realizzato da Bloober Team , lo studio autore del recente remake di Silent Hill 2, oltre che della serie Layers of Fear, Observer e The Medium.

Un survival horror in un'Europa da incubo

Stando alle prime informazioni condivise, Cronos: The New Dawn è un survival horror in terza persona ambientato in un mondo cupo dove l'Europa orientale incontra la tecnologia retrofuturista. Nel titolo i giocatori affronteranno creature mostruose e sveleranno i misteri dietro un'intricata storia basata sui viaggi nel tempo e sul Cambiamento, un cataclisma che ha alterato per sempre l'umanità.

Sicuramente non vediamo l'ora di saperne di più nei prossimi mesi e probabilmente non dovremo attendere troppo a lungo, visto che, come accennato in precedenza, Cronos: The New Dawn sarà disponibile su PC e console durante il corso del 2025. Nel frattempo Bloober Team in partnership con Konami ha da poco pubblicato il remake di Silent Hill 2, ecco la nostra recensione.

Che ne pensate, questo primo trailer di Cronos: The New Dawn vi ha colpito positivamente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.