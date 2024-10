Blindfire è stato presentato con un trailer ed è disponibile da oggi in accesso anticipato

Blindfire è stato presentato e lanciato direttamente oggi in accesso anticipato durante l'Xbox Partner Preview: si tratta di uno sparatutto in arena in prima persona, impostato sull'azione multiplayer che potrà essere provato direttamente da oggi.

La meccanica shooter sembra piuttosto tradizionale, ma a fare la differenza qui è soprattutto la particolare estetica, che punta sul chiaroscuro molto intenso, con contrasti esagerati: in sostanza, le ambientazioni sono tutte scure di fondo, con luci brillanti a identificare contorni e superfici, creando un effetto piuttosto particolare.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, proprio questa scelta estetica in verità va a influenzare lo stesso design del gioco e del gameplay, dovendo costruirsi interamente su una base scura con luci applicate.