La data di uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è stata anticipata con un trailer

Come possiamo vedere nel filmato, potremo spostarci tra un'isola e l'altra dell'ambientazione hawaiiana con il nostro veliero, anche durante le tempeste, e personalizzarlo a nostro piacere , ad esempio scegliendo un colore o un motivo per la parte esterna o cambiare la polena dal colore e il motivo.

Come promesso, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è tornato a mostrarsi in occasione dell'Xbox Partner Preview con un nuovo trailer scoppiettante , con vecchie e nuove sequenze, alcune delle quali mostrano l'esplorazione in mare e i combattimenti navali che potremo intraprendere nei panni dell'improvvisato pirata Goro Majima. Non solo, il filmato svela che la data di uscita del gioco è stata anticipata di alcuni giorni: arriverà nei negozi il 21 febbraio, anziché il 28 dello stesso mese.

Tra cannoni e scimmie agguerrite

Per quanto riguarda i combattimenti in mare possiamo vedere l'impiego dei classici cannoni, ma anche una nave nemica che usa una sorta di lanciafiamme a lunga gittata, il che suggerisce che ci sarà una grande varietà anche dal punto di vista dell'arsenale. Per il resto vediamo scene di combattimento e... tanta follia, con Goro Majima che prima strimpella la chitarra e poi un violino, ed evoca in campo degli squali e una scimmia da combattimento per dargli man forte.

Vi ricordiamo che Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii sarà disponibile dal 21 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Ecco le nostre prime impressioni dopo aver provato in anteprima la nuova avventura con protagonista Goro Majima.

Aggiornamento: abbiamo modificato la notizia con le informazioni sulla nuova data di uscita del gioco.