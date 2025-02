Un leak svela il possibile design di Samsung Galaxy Z Fold7, ed è sorprendentemente sottile

Alcuni render in alta definizione pubblicati dal portale AndroidHeadlines potrebbero aver anticipatamente svelato il design del futuro Samsung Galaxy Z Fold7, suggerendo l'introduzione di sostanziali novità rispetto al modello precedente. Com'è possibile evincere dalle foto in questione, il nuovo modello foldable di Samsung presenterà uno spessore significativamente ridotto, pari ad appena 4,5 millimetri quando completamente aperto, che aumentano a 9,5 millimetri da chiuso : per fare un rapido confronto, si tratterebbe di una riduzione di 1,1 e 2,6 millimetri rispetto a Samsung Galaxy Z Fold6, uscito qualche mese fa sul mercato.

Samsung Galaxy Z Fold7: quando uscirà?

Al momento non conosciamo ancora una data d'uscita per Samsung Galaxy Fold7, che vedrà la luce verosimilmente nei mesi estivi in concomitanza con Samsung Galaxy Z, esattamente com'è accaduto l'anno scorso con il modello precedente.

Samsung Galaxy Z Fold7

Chiaramente è bene ribadire, come sempre, che si tratta di pure e semplici supposizioni che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Aspettiamo dunque ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.