Microsoft Office gratis per Windows, ma con pubblicità: la nuova versione in fase di test

Questa versione, sebbene non offra tutte le funzionalità della suite completa, consente di utilizzare Word, Excel e PowerPoint senza dover sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365. L'iniziativa rappresenta una potenziale svolta nel panorama del software di produttività: l'azienda di Redmond, da sempre leader incontrastata in questo settore, sembra intenzionata a esplorare nuove strategie per raggiungere un pubblico più ampio, soprattutto in quei mercati emergenti dove il costo di un abbonamento a Microsoft 365 potrebbe rappresentare un ostacolo.

Microsoft sta esplorando nuove modalità per rendere il suo pacchetto Office più accessibile agli utenti Windows. In alcuni paesi, come l'India, è in fase di test una versione gratuita di Office , supportata da annunci pubblicitari.

I limiti della versione gratis di Office

La versione gratuita di Office presenta alcune limitazioni. Innanzitutto, l'interfaccia include banner pubblicitari nella barra laterale e annunci video di 15 secondi che vengono riprodotti periodicamente. Inoltre, alcune funzionalità avanzate, come gli strumenti di disegno in Word, le tabelle pivot in Excel e la dettatura in PowerPoint, non sono disponibili. Infine, l'archiviazione dei documenti è limitata a OneDrive, con il supporto per l'archiviazione locale disabilitato.

Nonostante le limitazioni, questa versione gratuita di Office potrebbe rappresentare un'opzione interessante per gli utenti che necessitano delle funzionalità di base della suite ma non possono o non vogliono pagare un abbonamento mensile. Al momento, Microsoft non ha annunciato piani per una pubblicazione globale di questa versione, ma i test in corso suggeriscono che l'azienda sta seriamente valutando questa possibilità.

