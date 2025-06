Partiamo da un dato che troverete interessante: Luca Galante, l'italiano di base a Londra che ha realizzato Vampire Survivors, è, secondo le stime del Sunday Times, uno degli sviluppatori più ricchi del Regno Unito. Calcolare con precisione la quantità di copie vendute del suo videogioco (nelle innumerevoli forme in cui è uscito, tra cui una per automobili Tesla) è complicato. Online i numeri sono divergenti, in ogni caso si tratta di milioni. Tutti poi ricordiamo le dichiarazioni di Phil Spencer, che disse di averci passato sopra centinaia di ore nel 2022. Non male per un titolo nato come passatempo, nel 2020 quando Galante era disoccupato e spese giusto una manciata di sterline per asset e musica.

In seguito al grande successo, Galante, noto con il nickname Poncle, annunciò che avrebbe iniziato a lavorare come editore, supportando progetti indipendenti. Non solo finanziariamente, ma mettendo anche a disposizione l'esperienza maturata con Vampire Survivors. Quasi un'operazione di tutoraggio, di affiancamento. Ed è proprio ciò che è successo con Berserk or Die, progetto dello sviluppatore giapponese Nao Shibata. Galante racconta di aver visto per la prima volta Berserk or Die durante una visita al BitSummit in Giappone e di aver lavorato da allora in stretto contatto con Shibata. Il gioco esce oggi un po' a sorpresa e sposa a pieno la filosofia del titolo di Poncle: un prodotto premium a un prezzo contenuto.

Per scagliare il personaggio da una parte all'altra dello schermo dovrete colpire la tastiera

Pur essendo una sorta di sequel del precedente Ninja or Die: Shadow of the Sun di Shibata, Berserk or Die riprende diverse caratteristiche che resero così imperdibile Vampire Survivors all'uscita: uno stile grafico essenziale, delle meccaniche che danno dipendenza, un sistema di obiettivi interno e un buon numero di contenuti da sbloccare. Il tutto sorretto da un'idea semplice, ma vincente. Con un twist ancora più folle: per colpire gli avversari bisogna pestare i pugni sulla tastiera.