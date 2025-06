Endless Legend 2 annuncia la data di uscita in accesso anticipato

Durante il PC Gaming Show è stata annunciata la data di uscita di Endless Legend 2: l'interessante RPG strategico di Amplitude Studios sarà disponibile su Steam in accesso anticipato a partire dal prossimo 7 agosto.

Ambientato in un mondo in rovina, in cui gli oceani si sono ritirati rivelando nuove terre, il nuovo capitolo della serie miscela city building, diplomazia, combattimento tattico e narrazione per offrire un'esperienza in costante evoluzione, che ci chiederà di adattarci a diverse situazioni.

Le fazioni disponibili differiscono sotto vari aspetti, e questa distanza finisce per influenzare l'economia, la diplomazia e le tattiche belliche, che potremo applicare a un sistema di combattimento a turni di grande spessore, con tante variabili e abilità ad aggiungere sfaccettature all'impianto.

La mappa di Endless Legend 2 cambia col passare del tempo e degli eventi catastrofici, che possono trasformare lo scenario andando a rivelare nuove risorse, rovine da esplorare ed eventualmente rotte strategiche.