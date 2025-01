Amplitude Studios ha annunciato Endless Legend 2, il ritorno della strategia fantasy di alto livello

Amplitude Studios ha annunciato Endless Legend 2 , il seguito ufficiale del suo strategico a turni 4X di enorme successo. Inoltre, si tratta del primo progetto post SEGA , che sarà pubblicato da Hooded Horse, lo stesso editore delle hit Manor Lords , Against the Storm e Terra Invicta.

Un mondo acquatico

Endless Legend II è ambientato nel mondo di Saiadha, dove gli oceani sono dominanti e l'ambiente è allo stesso tempo affascinante e insidioso, con stagioni imprevedibili e imponenti maree che trasformano continuamente il paesaggio. Quando le acque si ritirano, l'ambiente si rivela una sfida e allo stesso tempo un'opportunità di esplorazione per i giocatori, che dovranno adattarsi a questi cambiamenti dinamici, affrontare minacce antiche e portare alla luce i segreti sepolti nelle profondità di Saiadha. Il concetto che fa da sfondo al gioco è chiaro: ogni cataclisma introduce nuovi pericoli, ma anche delle possibilità.

L'annuncio è stato accompagnato anche da un trailer, che mostra il gioco in azione. Vediamo quindi che il gameplay si svolgerà su di una classica mappa isometrica divisa in caselle, come il predecessore, ma ci saranno anche sequenze animate dedicate ai principali eventi. I giocatori guideranno i loro eroi in avventure epiche mirate a espandere i loro domini, acquisire esperienza e intrecciare relazioni strategiche con alleati e rivali. Si potranno scegliere diverse fazioni, ciascuna con una visione unica del mondo, punti di forza peculiari e stili di gioco distintivi, per avere così un'esperienza sempre diversa.

Per adesso Endless Legend 2 non ha una data d'uscita ufficiale, ma Amplitude ha promesso che presto uscirà in accesso anticipato su Steam, naturalmente su PC.