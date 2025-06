The Outer Worlds 2 apre l'era dei giochi da 80 euro anche per Xbox

Edizioni e prezzo di The Outer Worlds 2

Su Xbox Wire, il canale ufficiale delle notizie di Xbox, possiamo leggere tutti i dettagli delle edizioni di lancio: "Tutti i preordini includono il Pacchetto Comandante Zane, che comprende una skin per armatura e casco a tema Comandante Zane, una pistola e un pugnale caratteristici, oltre a un compagno drone da compagnia della Direttiva Terrestre."

Dopo aver illustrato i bonus che saranno dati a chi prenoterà il gioco, vengono dati i dettagli delle due edizioni disponibili:

Edizione Standard a 79,99 USD

Edizione Premium a 99,99 USD

Il prezzo è stato dato in dollari, ma basta un controllo veloce su Steam per scoprire che dalle nostre parti sarà di 79,99 euro per l'edizione Standard e di 99,99 euro per l'edizioni Premium.

L'Edizione Premium include:

Accesso anticipato fino a cinque giorni

Pass per i DLC con due espansioni future

Pacchetto Premium Riconoscenza aziendale uomo lunare (armatura e casco Uomo Dorato della Luna, armi esclusive corpo a corpo e a distanza, un fedele animaletto Sprat Dorato)

Artbook digitale e colonna sonora

Per chi volesse passare dall'edizione Standard a quella Premium viene inoltre spiegato: "Se acquisti l'Edizione Standard o giochi con Xbox Game Pass e decidi in seguito di passare alla Edizione Premium, puoi effettuare l'upgrade in qualsiasi momento per 29,99 USD. Effettua l'upgrade prima del lancio per giocare fino a cinque giorni in anticipo e ottenere il bonus preordine Pacchetto Battaglia del Comandante Zane, oltre a tutti i contenuti digitali extra."