La lista dei giochi di Nintendo Switch 2 che potete già prenotare su Amazon Italia

Nintendo Switch 2 arriverà in Italia il 5 giugno 2025 in due versioni, una con solo la console e una con Mario Kart World incluso. Non è però l'unico gioco che sarà disponibile al lancio, ovviamente, e alcuni di questi sono già disponibili su Amazon per la prenotazione. Vediamo tutti i dettagli a riguardi.

I dettagli sui giochi per ora in prenotazione su Amazon Italia per Nintendo Switch 2

Il gioco di punta è ovviamente Mario Kart World, che proporrà una nuova struttura. Si tratta di un titolo a mappa aperta, con i vari tracciati inseriti all'interno di un solo grande mondo (da qui il titolo, World). Oltre alle classiche gare, che avranno comunque una struttura più aperta, potremo anche giocare in una modalità libera per esplorare il mondo aperto da soli o con gli amici.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition e The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition sono le versioni potenziate dei due giochi di Switch. Proporranno:

risoluzione più elevata

frame rate più fluido

texture più dettagliate

tempi di caricamento ridotti

un nuovo slot di salvataggio

l'accesso all'app Zelda Notes su mobile per tanti contenuti extra

Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition invece include il gioco base e tutti i DLC dei primi due anni di attività del videogioco. Promette 60 FPS sia in modalità portatile che in modalità TV. Troverete 26 personaggi e 20 stage.

Infine, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster è la versione potenziata del classico gioco di ruolo di Square Enix, pubblicato originariamente su Nintendo 3DS. Avrà grafica ad alta definizione, interfaccia utente ridisegnata, velocità di gioco regolabile dell'utente, un selettore per definire la frequenza degli incontri con i nemici, supporto alla componente online e nuovi minigiochi.