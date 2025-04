NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti: secondo indiscrezioni costerà come la 4060 Ti

Queste informazioni non sono ancora ufficiali, ma sembra che la nuova GPU utilizzerà il chip GB206-300-A1 con 4608 core e un'interfaccia di memoria a 128-bit. Le varianti da 16 GB e 8 GB sfrutterebbero la memoria GDDR7 a 28 Gbps, offrendo una larghezza di banda totale di 448 GB/s, un incremento significativo del 55% rispetto alla RTX 4060 Ti. Inoltre, la GPU dovrebbe avere un TDP di 180W, ovvero 20W in più rispetto alla versione precedente.

Le performance migliorate rispetto alla RTX 4060 Ti deriverebbero soprattutto dall'aumento della larghezza di banda e dalla maggiore potenza, caratteristiche che potrebbero attirare gamer e professionisti in cerca di un aggiornamento.

Le principali differenze tra le due versioni sarebbero legate alla quantità di memoria . La variante da 16 GB, con un costo superiore di 100 dollari rispetto a quella da 8 GB, sarebbe ideale per chi cerca prestazioni elevate nei giochi più esigenti o per applicazioni professionali. Tuttavia, il prezzo più alto potrebbe scoraggiare alcuni utenti, rendendo l'opzione da 8 GB più popolare per il suo rapporto qualità-prezzo.

Concorrenza e disponibilità

Queste nuove GPU dovrebbero entrare in competizione con modelli come la RTX 5070 e la RX 9070 Non-XT. Tuttavia, la disponibilità potrebbe rappresentare un problema. Sebbene sia previsto un lancio simultaneo per entrambe le varianti, le esperienze passate suggeriscono che la disponibilità iniziale potrebbe essere limitata e i prezzi potrebbero aumentare rapidamente.

La memoria delle GPU RTX 50

A differenza dei modelli precedenti come la RTX 5070 Ti e la RTX 5070, che hanno visto un calo di prezzo di 50 dollari rispetto ai loro predecessori, NVIDIA non sembra intenzionata a ridurre i prezzi per la RTX 5060 Ti, mantenendo lo stesso livello della serie precedente.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, il lancio della RTX 5060 Ti completerebbe la gamma RTX 50 Blackwell, che include anche i modelli RTX 5060 e RTX 5050. Tuttavia, resta da vedere se NVIDIA riuscirà a garantire un prezzo competitivo e una disponibilità adeguata per soddisfare la domanda del mercato.