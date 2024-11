Undisputed è disponibile in sconto su Instant Gaming per PC

Licenze ufficiali e un’esperienza realistica

In Undisputed potrai combattere nei panni di oltre 70 pugili, tra cui leggende come Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson e star moderne come Canelo Alvarez e Tyson Fury. Il gioco include anche una divisione femminile con campionesse del calibro di Katie Taylor e Jessica McCaskill, oltre alla presenza di organizzazioni ufficiali come il WBC e marchi iconici del settore.

Grazie a modelli incredibilmente dettagliati, danni realistici e un sistema di telecronaca avvincente, Undisputed ti immerge in un'esperienza unica, ricca di autenticità e adrenalina. Preparati a padroneggiare la nobile arte della boxe con una fedeltà mai vista prima!