Undisputed è un successo oltre le aspettative: gli autori del gioco di boxe dicono quanto ha venduto

Undisputed ha superato il milione di unità vendute in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Il gioco è stato pubblicato nella sua versione 1.0 all'inizio di ottobre, dopo essere stato in accesso anticipato su Steam per oltre un anno e mezzo.

Undisputed è il primo gioco di box da tanto tempo

"Uno dei motivi per cui non c'è stato un gioco di boxe per così tanto tempo è perché non è come gli altri sport", spiega Steel City Interactive. "Con la maggior parte degli altri sport, non devi andare a chiedere individualmente a ogni sportivo se vuole partecipare. Puoi rivolgerti alla federazione, all'organizzazione o al campionato a cui sono iscritti."

"Con la boxe, ogni singolo pugile è un'entità a sé stante. Quindi uno dei motivi per cui penso che non ci sia stato un gioco di boxe per un bel po' di tempo è che è piuttosto difficile riunire tutti e avere accordi individuali con ogni singolo pugile."

"Sono 12-13 anni che non c'è un gioco di boxe", viene spiegato. "Il modo in cui abbiamo fatto l'Early Access e costruito la nostra comunità, e i numeri che stavamo vedendo... speravo in un lancio piuttosto buono."

"Ma questa è la mia prima volta. Non ho parametri con cui confrontarmi. Potrei comportarmi come un bambino viziato e dire 'un milione è un milione, cosa significa?'. Ma in termini reali, so che è un risultato incredibile per il primo titolo di uno studio indipendente. E abbiamo superato le previsioni dell'editore".

Vi lasciamo infine alla recensione di Undisputed.