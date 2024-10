Gearbox farà di tutto per far giocare Borderlands 4 prima possibile a un fan malato terminale

"Sono un fan sfegatato di borderlands e non so se sarò presente per borderlands 4. C'è qualcuno che sa come contattare Gearbox per vedere se c'è un modo per giocare in anticipo?" Ha chiesto alla community di Reddit.

Caleb McAlpine è un fan della serie Borderlands che qualche giorno fa ha scritto su Reddit un commovente appello per chiedere se fosse possibile poter giocare a Borderlands 4 in qualche modo, considerando che è malato di cancro in stato terminale e che potrebbe avere al massimo due anni di vita , e Gearbox si è subito mossa per venire incontro alla richiesta.

Borderlands ha una storia di omaggi e affetto verso i fan

La comunità si è velocemente attivata e ha sparso la voce, mettendo in evidenza il messaggio di Caleb anche attraverso social ai vertici di Gearbox, e in particolare Randy Pitchford si è subito mosso per contattarlo e cercare di trovare una soluzione.



"Grazie a tutti quelli che mi hanno segnalato il thread di Reddit", ha scritto Pitchford su X, "Caleb e io ora stiamo comunicando via email e stiamo facendo tutto il possibile per riuscire a realizzare questa cosa", ha spiegato, facendo capire come il team cercherà in ogni modo quantomeno di far provare una qualche versione di Borderlands 4 a Caleb.

Riuscire a soddisfare la richiesta sarebbe sicuramente un bel gesto da parte di Gearbox, anche se la missione non è semplice considerando che il nuovo capitolo sembra ancora alquanto distante e riuscire a costruire una build giocabile potrebbe essere un'impresa notevole.

Il team non è peraltro estraneo a comportamenti di questo tipo, avendo manifestato grande affetto verso vari utenti scomparsi in varie maniere: in Borderlands 3, per esempio, l'arma Trevonator è chiamata così per ricordare Trevor Eastman, un ragazzo che chiese anche lui di poter provare il gioco prima di morire e anche il personaggio di Michael Mamaril in Borderlands 2 è stato creato per omaggiare un fan protagonista di una storia similmente triste.