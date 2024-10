Gli autori di What Remains of Edith Finch parlano per la prima volta del loro nuovo gioco, con una immagine

Giant Sparrow - noto sviluppatore di Unfinished Swan e What Remains of Edith Finch - da tempo non pubblicato un videogioco (2017, per la precisione). Ovviamente negli anni non è rimasto con le mani in mano e ha continuato a far fermentare un nuovo progetto.

I primi dettagli sul nuovo gioco di Giant Sparrow

Tramite il proprio sito ufficiale, sotto il nome in codice "Heron" (Airone), viene affermato che "il prossimo gioco è ancora in fase di sviluppo, ma si concentra sull'esplorazione delle meraviglie e degli orrori della biologia. Si gioca nei panni di un biologo da campo che studia la fauna urbana, sia quella nota che fantastica."

"Ci stiamo ispirando a luoghi come Ico, Windosill, La Città Incantata e ai documentari naturalistici di David Attenborough, oltre che allo spirito dei primi animatori come Winsor McCay e Walt Disney, che usavano (per l'epoca) tecnologie all'avanguardia per costruire qualcosa che non sembrasse affatto tecnico, ma che invece sembrasse stranamente vivo."

Il primo artwork del progetto di Giant Sparrow mostra una mucca gigante

In un frammento circolato in rete di una intervista che il team ha rilasciato al The New York Times (disponibile solo dietro pagamento) leggiamo che "un paio di anni dopo il successo di What Remains of Edith Finch, nel gennaio 2019, Dallas ha iniziato a lavorare a un prototipo di simulatore di uccelli per cercare di far fluire le idee. Aveva un interesse di lunga data per gli uccelli. Ma, come nel caso del prototipo di immersione subacquea degli anni precedenti, non aveva la minima idea di dove l'idea lo avrebbe portato."

Vedremo cosa ci aspetta.