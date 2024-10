PS5 sembra aver abbandonato la funzione Riprendi Attività, una sorta di Quick Resume, con l'ultimo update

Sembra che il recente aggiornamento di sistema di PS5 uscito questa settimana abbia determinato anche l'abbandono della funzionalità "Riprendi Attività", che poteva essere vista come una sorta di risposta al Quick Resume di Xbox, ma che evidentemente è stata rimossa con la rielaborazione applicata alle schede Attività.

Come abbiamo visto, il recente update al firmware di PS5, che porta il software alla versione 24.07-10.20.00, ha portato varie novità alle Attività di PS5, come la possibilità di tenere traccia in maniera più chiara dei progressi fatti in queste segnalando se sono "In Corso", "Non Avviate" o "Completate", ma sembra che non vi sia più l'opzione per riprenderle.

È probabile si tratti di una funzione poco utilizzata da giochi e giocatori: in effetti, le Attività in generale non sono proprio al centro dell'attenzione su PS5 e rappresentano una funzionalità piuttosto sotto-utilizzata dagli sviluppatori sulla console Sony, ma la funzione di ripresa delle attività era stata esplicitamente pubblicizzata dalla compagnia all'epoca del lancio della console.