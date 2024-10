PS5 ha ricevuto l'aggiornamento di sistema di ottobre, cambiano le Attività e altro con il nuovo firmware

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema per PS5, arrivato piuttosto a sorpresa in questo finale di ottobre e destinato ad apportare alcune novità alla console attraverso il nuovo firmware, sebbene in questo caso non si tratti propriamente di un update di grosso calibro.

Si tratta dell'aggiornamento firmware 24.07-10.20.00 per PS5, scaricabile e installante automaticamente all'avvio della console, o attraverso l'opzione per l'aggiornamento manuale, ma disponibile comunque per tutti i modelli di PS5, dunque standard, slim, Digital o con lettore ottico.

L'aggiornamento non comporta nuove funzionalità, almeno da quello che è stato comunicato da Sony con le informazioni ufficiali sull'update a questo indirizzo, ma alcune novità che agiscono maggiormente nel profondo e risultano comunque indispensabili a garantire la massima stabilità del sistema.