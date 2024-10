Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà più lungo di Like a Dragon Gaiden

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii avrà una durata maggiore rispetto a Like a Dragon Gaiden: lo ha rivelato lo studio director Masayoshi Yokoyama nel corso di un'intervista con la rivista giapponese Famitsu.

Nello specifico, laddove il recente spin-off con protagonista Kazuka Kiryu poteva essere completato nel giro di circa dodici ore, per Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii servirà un po' di tempo in più, sulle diciotto ore.

A contribuire alla maggiore durata dell'esperienza sarà probabilmente l'espediente narrativo da cui parte il gioco, con Goro che si ritrova privo di memoria e per una serie di motivi si mette al comando di una vera e propria nave pirata.

Questa novità porterà con sé un aspetto completamente inedito per la serie Yakuza, ovverosia delle battaglie navali sulla falsariga di Assassin's Creed Black Flag, e probabilmente sarà proprio questa parte a contribuire all'aumento della durata dello spin-off.