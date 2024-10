WhatsApp dice addio ai numeri di telefono: arriva la gestione dei contatti integrata

WhatsApp sta per introdurre una grande novità: un gestore di contatti integrato all'interno dell'app che permetterà agli utenti di salvare i numeri direttamente su WhatsApp, indipendentemente dalla rubrica del telefono. Questa nuova funzionalità, attualmente in fase di rilascio, è stata pensata per offrire una maggiore sicurezza e flessibilità a chi utilizza l'app , evitando di perdere contatti preziosi in caso di cambio o perdita del dispositivo.

Gestione sicura dei contatti

Finora, WhatsApp si affidava esclusivamente alla rubrica del telefono per gestire i contatti, il che poteva rappresentare un problema per chi non effettuava backup regolari della rubrica. Questa nuova funzione sarà particolarmente utile per chi gestisce più account o utilizza un singolo dispositivo per differenti scopi, come lavoro e vita privata.

L'evoluzione di WhatsApp nel tempo.

La nuova gestione dei contatti sarà inizialmente disponibile su WhatsApp Web e sull'app per Windows, ma Meta ha già confermato che la funzionalità verrà estesa anche agli altri dispositivi collegati in futuro. I contatti salvati in WhatsApp utilizzeranno una tecnologia di archiviazione chiamata Identity Proof Linked Storage (IPLS), un sistema che Meta descrive come sicuro e rispettoso della privacy. Questo sistema garantisce che nomi e numeri di telefono rimangano criptati e accessibili solo dall'utente.