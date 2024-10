Horizon Zero Dawn Remastered a confronto con l'originale: i miglioramenti sono notevoli

Un utente su Reddit ha messo a confronto Horizon Zero Dawn Remastered con l'originale, prendendo le immagini ufficiali della riedizione e paragonandoli agli stessi scatti tratti dalla versione PS4. Ebbene, i miglioramenti sono notevoli.

Come accaduto già con altre produzioni first party PlayStation, gli sviluppatori di Nixxes hanno utilizzato la tecnologia del sequel per donare nuova luce all'avventura d'esordio di Aloy, intervenendo in particolare sulle texture e sul sistema di illuminazione.

Quest'ultimo, come ammesso dall'art director Jan Bart van Beek, non funzionava sempre in maniera precisa e nella remaster ha ricevuto le attenzioni di cui aveva bisogno, andando a trasformare letteralmente determinate scene e ambientazioni.

Il risultato finale, come testimoniano le immagini nel post che trovate qui sotto, è una remaster che sembra quasi un remake, al netto delle considerazioni sulla legittimità o meno di un'operazione simile a sette anni dalla pubblicazione di Horizon Zero Dawn.