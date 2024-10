Destiny 2 Revenant è un episodio divisivo, ecco perché

Per riempire il buco che ci separa dalla prossima espansione ( qui vi spieghiamo come funzionerà e come cambierà profondamente il gioco), Bungie ha pensato agli Episodi, delle stagioni allungate in cui vengono raccontate storie "che stanno in piedi da sole" , come hanno detto nell'ultimo incontro con gli sviluppatori. Echi, l'Episodio uscito insieme alla Forma Ultima, è stato mal ricevuto per colpa di un'esagerata diluizione della storia, di un cattivo poco memorabile e di una generale svogliatezza nei contenuti, percepiti come poco creativi e d'impatto. Con Revenant, l'episodio iniziato da due settimane, Bungie ha scelto di esaudire due delle più pressanti richieste dei suoi fan, lasciando però la community spaccata in due.

Visto quanto poteva diventare noioso il riempitivo in passato, in molti sono stati convinti dal nuovo metodo perché dice quello che ha da dire e poi "libera" gli appassionati della storia fino all'atto successivo. Di fatto però, gli MMO sono una sorta di rituale per tanti utenti e questo nuovo corso potrebbe spezzare le routine di molti appassionati.

La prima grande novità di Redivivo è stata la rimozione completa del frazionamento della storia . Come Echi, la stagione è divisa in tre atti a circa un mese di distanza uno dall'altro. Al contrario del suo predecessore e di tutti gli altri contenuti stagionali prima di lui, Revenant ha raggruppato tutte le missioni e la narrativa del suo primo atto in un'unica esperienza da quasi due ore disponibile sin da subito. Echi, invece, aveva diviso la stessa quantità di contenuti in quattro porzioni da mezz'ora pubblicate a una settimana di distanza una dall'altra.

Alzare l’asticella

Bungie ha esaudito un'altra pressante richiesta della community su un secondo fronte: la difficoltà. Le due segrete dell'anno dell'Eclissi (Pinnacolo dell'Osservatrice e Rovina della Signora della Guerra) sono state considerate, soprattutto la prima, troppo semplici a livello di meccaniche e di contenuti aggiuntivi. Con Rovina della Signora della Guerra, una missione che richiedeva altri enigmi e diversi completamenti è stata aggiunta, ma non sembra essere bastata a fare contenti i giocatori più appassionati dell'endgame di Destiny 2.

Comando del Vespro è una delle segrete preferite dai giocatori più attivi ed esigenti di Destiny 2 grazie alla sua complessità

Con Comando del Vespro, la segreta appena uscita, Bungie ha alzato in modo decisamente percepibile il livello di difficoltà sia del dungeon in sé, sia delle missioni secondarie associate. Le meccaniche per arrivare in fondo sono più complesse (anche se non proprio nuovissime visto che vengono dal raid Cripta di Pietrafonda) e lo scontro con il boss non perdona. Ad aver lasciato a bocca aperta appassionati e content creator, invece, è stata la missione per svelare tutti i segreti della segreta e, soprattutto, quella per ottenere il catalizzatore dell'arma esotica esclusiva di questo contenuto.

Parliamo di missioni che richiedono almeno una dozzina di completamenti dell'intera segreta con pannelli da trovare, da attivare in sequenza e da riorganizzare, il tutto con timer e altri ostacoli. Tra i più dediti, questa segreta è schizzata immediatamente in cima alle classifiche dei contenuti più belli mai prodotti da Bungie per via di questa sua stratificazione e complessità. Come sempre, però, alzare l'asticella significa che qualcuno resta indietro. Completare Comando del Vespro è incredibilmente complicato se non si ha un gruppo di persone con un microfono con cui parlare, e le sue meccaniche più complesse potrebbero instillare molta frustrazione in chi vuole giocare senza pensarci troppo.

Il primo scontro con il boss finale di Comando del Vespro richiede davvero molto tempo per imparare le meccaniche e riuscire a sopravvivere

Se a questo aggiungiamo alcuni bug che rendono certi passaggi particolarmente tediosi, otteniamo un'esperienza marcatamente pensata per gli appassionati, che avvicina la segreta più al territorio del raid (un'attività per sei giocatori comunicanti e sincronizzati) che a quello di una sfida in endgame accessibile. Se la missione aggiuntiva non viene completata, poi, è persino impossibile ottenere il set di armatura completo di questa attività, una decisione che da un lato incentiva e dell'altro frustra chi, magari, è abituato a non avere bisogno di parlare con chi gioca.