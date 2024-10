Destiny Rising: tutto quello che sappiamo sul titolo mobile

Il dettaglio più importante, sottolineato da più sviluppatori, è che quella in cui è ambientato Destiny Rising è una realtà alternativa . Questo vuol dire che NetEase ha avuto "la libertà creativa, sotto la supervisione di Bungie, di immaginare storie fedeli all'universo e alle atmosfere della serie, ma che possano virare rispetto agli eventi canonici" ha detto Jacob Chen, Executive producer di Destiny Rising. Questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti che già temevano enormi errori di continuità perché il titolo si presenta come vero e proprio prequel del primo Destiny.

Nel 2018 Bungie ha ricevuto da NetEase un investimento di 100 milioni di dollari, e da allora si vocifera che una versione per smartphone di Destiny sia in lavorazione. L'ultima ondata di licenziamenti che ha colpito la compagnia aveva fatto trapelare la possibile esistenza di un progetto in sviluppo presso l'azienda cinese, ma nulla è stato confermato. Ora, grazie a un video di annuncio ufficiale e un approfondimento con gli sviluppatori sappiamo che il progetto esiste, si chiama Destiny Rising e a novembre sarà organizzato un periodo di test in closed alpha.

Nonostante la libertà creativa e l'universo alternativo, ci sono alcuni punti fermi della storia di Destiny che risulterebbe fuori luogo alterare: NetEase dovrà dare ampia dimostrazione di avere "fan sfegatati della proprietà intellettuale" in organico, come dice, per vedere accettato il suo prodotto da chi è già un amante di Destiny. Il punto, però, è che quello degli appassionati non è il pubblico di riferimento di questo gioco. Vista la popolarità dei videogiochi mobile in Asia, Bungie ha deciso di investire prima di tutto su quel mercato. A questo punto è lecito aspettarsi un prodotto pensato per andare incontro a esigenze che non siano esplicitamente quelle dei giocatori occidentali.

Per dare un minimo di contesto, in quest'epoca della storia di Destiny l'attività dei Portatori di Luce o dei Signori del Ferro si concentrava principalmente sulla Terra dove il nemico numero uno erano i Caduti, la razza aliena con quattro braccia e quattro occhi che per secoli è stata una spina nel fianco per l'umanità.

Destiny Rising porterà i suoi giocatori "in un tempo di Signori del Ferro e Portatori di Luce, dove l'Avanguardia non esiste e nemmeno i Guardiani" ha detto Tritia Medrano, lead producer di Bungie. Questo vuol dire che le potenzialità narrative di questo titolo sono estremamente ampie e gli sviluppatori hanno intenzione di sfruttarle. L'assenza dell'Ultima Città, per esempio, ha permesso a NetEase di immaginare nuovi luoghi come la Faglia del Mar Rosso, la metro di Jiangshi e altre nuove destinazioni.

Cosa cambia nel gameplay di Destiny Rising

In Destiny Rising cambieranno parecchie cose dal punto di vista del gameplay, prima tra tutte la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla visuale in prima persona a quella in terza, un qualcosa che su Destiny 2 non è possibile. La citazione, probabilmente non voluta, alle prime fasi di ideazione di questo universo è peculiare perché il primo Destiny, originariamente, era pensato per essere un videogioco in terza persona.

In Destiny Rising si potrà passare dalla prima alla terza persona a piacimento

L'altro grosso cambiamento è che non ci saranno classi: niente Titani, niente Stregoni e niente Cacciatori. I personaggi, invece, saranno vincolati a un singolo elemento (Vuoto, Arco o Solare) e avranno una reliquia, un oggetto della mitologia di Destiny o dell'età dell'oro, di cui potranno sfruttare i poteri. Ogni personaggio, poi, avrà due abilità (probabilmente una granata e una di quelle che conosciamo come abilità di classe quindi la barriera, la pozza o la schivata) e una super, tutte legate al suo elemento.

Nei video vediamo una bellissima ultimate del vuoto con una falce che l'intera community sta pregando Bungie di inserire in Destiny 2, una spada fiammeggiante simile a quella attualmente disponibile per gli stregoni e quello che sembra un titano ad arco impugnare uno scudo elettrificato e distruggere un po' di nemici. NetEase ha detto che ci saranno molte novità sul fronte delle abilità, resta da vedere come verranno monetizzate dopo il lancio.

La falce del vuoto è stata l'elemento più citato e chiacchierato del video di Destiny Rising

A livello di armamenti, gli slot passano da tre a due con disponibili in Destiny Rising solo un'arma primaria e una pesante. Verrà introdotta anche una nuova categoria di rarità ancora più prestigiosa dell'esotica: mitica. Di queste armi abbiamo visto solo il bozzetto di una sorta di balestra, quindi bisognerà aspettare le prime impressioni dell'alpha test per capire che impatto avranno.

A livello di contenuti familiari, invece, vediamo nei video il Fardello di Izanagi, il fucile da cecchino che può concentrare quattro colpi in uno, e Affari Sporchi, la mitragliatrice Gatling portatile. Intravediamo anche un Khvostov, un fucile a pompa e una sorta di cannone che spara delle sfere da vuoto.

In Destiny Rising ci saranno armi vecchie e nuove a tutti i livelli di rarità

L'ultimo argomento menzionato brevemente dagli sviluppatori sono le attività che saranno disponibili: ci saranno le zone di pattuglia (i pianeti da esplorare), gli assalti (non sappiamo con che gradi di difficoltà), attività in matchmaking per sei giocatori, PvP anche competitivo, una modalità per giocatori solitari simile a un roguelike, una modalità PvPvE (probabilmente una traduzione di Azzardo) e dei Gauntlets, un'attività che descrivono come simile a un raid senza dare ulteriori dettagli.