Annunciata la data di uscita di Destiny: Rising su iOS e Android assieme a un gameplay trailer

I primi dettagli su Destiny: Rising

Destiny: Rising è ambientato in una linea temporale alternativa rispetto alla saga principale, durante l'era post-Età Oscura. In questo nuovo scenario, l'umanità tenta di ricostruire la propria civiltà dopo un collasso catastrofico, supportata dai Signori del Ferro e da una nuova generazione di Guardiani risvegliati dagli Spettri.

Il gioco offre scontri a fuoco serratissimi, permettendo ai giocatori di passare liberamente dalla visuale in prima persona a quella in terza persona. I contenuti includono una campagna single-player, missioni cooperative, match PvP e una modalità rogue-like inedita pensata per il gioco in solitaria.

Come mostrato nel trailer, il gameplay richiama fedelmente le meccaniche del titolo base. Anche in questo capitolo vestiremo i panni dei Guardiani, dotati di poteri speciali e in grado di utilizzare un vasto arsenale per affrontare orde di nemici, tra cui volti ben noti ai fan della serie come i Vex, l'Alveare e i Caduti. Il gioco sarà compatibile sia con comandi touch-screen che con controller di terze parti.