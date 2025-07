Destiny 2: I Confini del Destino si mostra nel trailer di lancio, svelata la data del nuovo raid

Il lancio dell'espansione è previsto per il 15 luglio su PC e console. I Guardiani, rispondendo a un misterioso segnale, raggiungono Kepler, un planetoide situato nella Nube di Oort, avvolto da materia oscura e afflitto da un'anomalia che sta alterando l'equilibrio dell'area, dove tre fazioni si contendono il controllo del territorio. L'espansione introduce importanti novità, tra cui un sistema di equipaggiamento a livelli, una rielaborazione delle statistiche classiche delle armature e l'introduzione di nuove abilità ambientali utilizzabili su Kepler.

Nonostante manchino ancora un paio di settimane alla pubblicazione, nelle scorse ore Bungie ha diffuso il trailer di lancio di Destiny 2: I Confini del Destino , la prossima espansione dell'MMO che darà il via a un nuovo arco narrativo, "La Saga del Destino", dopo gli eventi raccontati in La Forma Ultima.

Il lancio del nuovo raid è vicino

Durante l'ultima livestream, Bungie ha inoltre annunciato la data di apertura del nuovo raid, omonimo dell'espansione: sarà affrontabile a partire da sabato 19 luglio, dando il via alla consueta "World First Race" tra le squadre più competitive del mondo.

Per prepararsi al meglio, gli sviluppatori consigliano di completare la campagna principale dell'espansione per aumentare il proprio livello Potere. E non finisce qui: a settembre verrà lanciata una versione "Epic" del raid, che amplierà ulteriormente la trama e introdurrà contenuti aggiuntivi.