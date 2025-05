Destiny: Rising ha aperto le prenotazioni su App Store, spunta una data di uscita

Destiny: Rising ha aperto le prenotazioni su App Store, il che significa che gli utenti iOS possono visitare la pagina ufficiale del gioco sulla piattaforma Apple e mettersi in coda per quando il gioco sarà disponibile, con la possibilità di scaricarlo immediatamente previa notifica.

Come da tradizione in questi casi, c'è anche una data di uscita fissata al prossimo 31 agosto, ma è facile che si tratti di un semplice placeholder: vedremo nelle prossime settimane se verranno fatti degli annunci in merito.

Una cosa già la sappiamo per certa: il 29 maggio partirà una closed beta su Android, pur limitata a determinati territori (Stati Uniti e Canada), ed è possibile che in tale frangente NetEase voglia appunto ufficializzare la data di lancio di questo sparatutto.

C'è senz'altro grande curiosità attorno a questo progetto, legato a un franchise che può contare su milioni di appassionati e che potrebbe riscuotere un grande successo anche su mobile, soprattutto grazie all'immancabile modello free-to-play.