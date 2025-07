Samsung Galaxy Z Fold7 fa mostra di sè in nuovi scatti dal vivo

Manca ormai meno di una settimana all'evento Galaxy Unpacked, che rappresenterà la miglior occasione per la compagnia sudcoreana per togliere il velo alla sua nuova lineup di pieghevoli. Nel frattempo, un nuovo leak trapelato in Rete mostrerebbe nuove foto dal vivo di Samsung Galaxy Z Fold7 , svelandone così il design e alcuni dettagli interessanti: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Ricordiamo che all'interno di Samsung Galaxy Z Fold7 troveremo molto probabilmente il chip Snapdragon 8 Elite , protagonista indiscusso della maggior parte dei top di gamma usciti nel corso di quest'anno. Nota dolente per la batteria, che dovrebbe offrire una capacità di appena 4400 mAh , con supporto alla ricarica via cavo da 25 W di potenza.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold7

Al momento non siamo ancora a conoscenza di una data d'uscita ufficiale per il nuovo Samsung Galaxy Z Fold7, che assieme Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE verrà presentato il prossimo 9 luglio in quel di New York, in occasione del nuovo evento Galaxy Unpacked. Basandoci sugli anni precedenti, la nuova lineup di pieghevoli dovrebbe vedere la luce a cavallo tra i mesi di luglio e agosto, a pochi giorni dal reveal.

La parte interna di Samsung Galaxy Z Fold7

Chiaramente è bene ricordarvi come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno conoscere una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.